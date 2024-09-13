Мірча Луческу повертається до Києва для операції на правому стегні

Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер збірної Румунії, 79-річний Мірча Луческу на певний період повернеться до Києва. Це пов’язано зі здоров’ям тренера.

Про повернення Луческу повідомив портал Digi Sport.

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Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Луческу потрібна операція

За інформацією джерела, у Луческу в Києві запланована операція на правому стегні.

Тренер довірився саме українським лікарям тому, що минулого разу саме в Києві йому провели вдалу ідентичну операцію на лівому стегні.

Тоді Мірча залишився задоволений роботою українців, оскільки дуже швидко зміг відновитися та повернутися в тренувальний процес з київським "Динамо", яке він тоді очолював.

Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Зазначимо, що на правому стегні, як і раніше на лівому, у Луческу виник коксартроз — це хронічне захворювання суглоба.

Луческу мали прооперувати раніше, але через рішення очолити збірну Румунії він переніс процедуру.

Луческу необхідно відновитися до 12 жовтня, коли збірна Румунії в Лізі Націй зіграє проти Кіпру.

У перших двох турах Ліги Націй, які стали першими у Луческу на чолі збірної, вони обіграли Косова (3:0) та Литву (3:1).

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