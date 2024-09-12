Поворознюк погрожує побити журналіста за питання про трансфери команди

Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

Президент "Інгульця" з Петрового Олександр Поворознюк не збирається вибачатися перед одним із журналістів за образи. Раніше йому не сподобалося питання представника ЗМІ, і він вибухнув тирадою з матюків.

В ефірі YouTube-каналу Ігоря Бурбаса Поворознюк відмовився вибачатися.

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Поворознюк готовий битися

За словами Поворознюка, його розлютило те, що журналіст Ігор Лисенко запитав його про можливі трансфери команди вже після того, як вікно для переходів було зачинено.

"Якщо він знає, що трансферне вікно закрите і команда знімається, то навіщо тупі питання ставити. Мене виховували так: на тупе питання завжди буде тупа відповідь", — сказав Поворознюк.

Також президент "Інгульця" заявив, що, якщо зустріне цього журналіста і він знову ставитиме "тупі", на думку Поворознюка, питання, то він погрожує його побити.

"Скажу ще відкрито: якщо я знову його зустріну і він ставитиме мені тупі питання, то я можу йому ще й еб***ник набити", — сказав Поворознюк.

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