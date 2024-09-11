Шевченко відповів на чутки про можливе звільнення Реброва

Андрій Шевченко на матчі збірних Чехії та України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко поділився думкою щодо виступу національної команди у Лізі Націй. Колишній наставник "синьо-жовтих" прокоментував чутки про можливу відставку Сергія Реброва.

Шевченко розповів про головну мету збірної України в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Андрій Шевченко привітав футболістів та тренерський штаб молодіжної збірної України, яка достроково кваліфікувалася на чемпіонат Європи з футболістами не старше 23 років. У основної команди справи йдуть гірше, вона програла обидва перші матчі у Лізі Націй.

Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Шевченко сказав про Реброва

Глава УАФ бачить прогрес у грі збірної України. Андрій Шевченко подякував Сергію Реброву, який допоміг вишикувати вертикаль роботи всіх національних команд. Президент УАФ вважає успіхом те, що молодіжка та доросла команди кваліфікувалися на континентальні турніри.

"Ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи й повністю довіряємо Сергію Реброву. Має повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти. Невдалі результати на старті Ліги Націй не змінять нашу стратегію", — заявив Шевченко.

Колишній футболіст назвав завданням УАФ вихід збірної України на чемпіонат світу. Шевченко зазначив, що дворічний цикл перед турніром тільки розпочався, і роботу Реброва оцінюватимуть згідно з підсумковим результатом. Президент УАФ закликав підтримати головного тренера національної команди.

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