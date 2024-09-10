Шевченко повернувся жити до Києва після призначення на посаду в УАФ

Андрій Шевченко. Фото: скриншот

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко на початку 2024 року змінив Андрія Павелка на посаді глави УАФ. З того моменту легендарний футболіст повернувся жити в рідний Київ.

Про це Шевченко розповів у інтерв'ю Радіо Хартія.

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Після призначення на посаду Шевченко залишив сім’ю в Англії та повернувся до Києва, який покинув в 2012 році після закінчення контракту з "Динамо". Потім спеціаліст працював в збірній України, але ця робота не потребувала постійної присутності в країні.

За словами Шевченка, після призначення на посаду він вже адаптувався до життя в Україні під час воєнного стану.

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

При цьому Шевченко зауважив, що багато подорожує країною та буває в різних регіонах.

"Зараз таке у нас усіх життя, треба адаптуватись. Вважаю, що треба всім залишатися єдиними, щоби допомагати країні.

Я ухвалив важливе для себе рішення: сказав, що хочу повернутися до України, жити у Києві", — сказав Шевченко.

Глава УАФ також висловив сильне бажання, щоб колись повернулося мирне життя і щоб міжнародні матчі та збірна України знову грали на українських стадіонах.

Зазначимо, що Шевченко дуже часто можна побачити на різноманітних заходах в Європі. Публічні його появи на благодійних акціях, заходах УЄФА та на матчах збірної за кордоном часто потрапляють на камери.

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