Мудрик залишиться в Челсі, якщо виконає вимогу Марески — деталі

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска прокоментував перспективи півзахисника збірної України Михайла Мудрика у лондонській команді. Наставник пояснив, чому вінгер залишився на "Стемфорд Брідж".

"Челсі" міг відправити гравця в оренду, але змінив рішення, повідомляє Daily Mail.

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Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик у сезоні 2024/2025 може змінити статус у лондонській команді. Головний тренер "синіх" Енцо Мареска бачить потенціал у молодому гравці й не сумнівається, що Мудрик зуміє його реалізувати.

Михайло Мудрик у Лондоні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що Мудрик має змінити

"Челсі" отримав декілька запитів щодо трансферу українського гравця. Лондонці могли віддати півзахисника в оренду, але в результаті відмовилися від цього рішення, коли стало відомо про звільнення конкурента Мудрика за позицією Рахіма Стерлінга.

Тренер "синіх" Енцо Мареска планує найчастіше випускати українця на поле. Для Михайла розроблено спеціальну програму тренувань, яка допоможе йому краще взаємодіяти з партнерами по команді. Також вінгер має змінити принцип роботи у спортивному залі, щоб зупинити зростання м'язової маси.

Мареска зазначив, що Мудрик прогресує, проте не так швидко, як потрібно "Челсі".

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