Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Маркевич порадив Реброву змінити склад збірної України на матч із Чехією arrow

Маркевич порадив Реброву змінити склад збірної України на матч із Чехією

9 вересня 2024 15:06
Валерій Ковалевич - Редактор
Маркевич пояснив, яких гравців Ребров має замінити у збірній України
Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо кадрової ситуації у національній команді напередодні важливого поєдинку. Досвідчений наставник вважає, що його колега має вжити екстрених заходів щодо низки футболістів.

Маркевич вважає, що збірна України зможе перемогти наступного суперника за однієї умови, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє на виїзді з Чехією у рамках другого туру Ліги Націй. Обидві команди поступилися у своїх попередніх поєдинках, а тому прагнутимуть перемоги з подвоєною енергією.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Маркевич порадив Реброву

Екснаставник "Карпат" звернув увагу на те, що у складі збірної Чехії багато високих футболістів, які вміють грати "на другому поверсі". Команда Івана Гашека становить небезпеку під час розіграшу стандартних положень. Маркевич сподівається, що тренерський штаб Реброва зверне на це увагу і налагодить підстрахування гравців на полі.

При цьому Маркевич вважає, що наставник збірної України має зробити низку замін порівняно з попереднім поєдинками "синьо-жовтих" у Лізі Націй. Експерт заявив, що в підопічні Реброва зможуть здобути перемогу користуючись з характеру, який мають досвідчені футболісти. Маркевич запропонував повернути до основного складу Ярмоленка, Зінченка та Степаненка.

Нагадаємо, тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй. 

Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо. 

Чехія прийме Україну — букмекери здивували прогнозом на гру Ліги Націй. 

Закривайте весь чемпіонат — Вернидуб прокоментував проведення матчів у Кривому Розі. 

Миколенко отримає нового тренера в "Евертоні" — що про нього відомо. 

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Мирон Маркевич

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:48 Дівчинка-пацанка — Даша Квіткова приміряла новий сміливий образ із короткою зачіскою

16:45 Росія вперше за два роки атакувала Дергачі з РСЗВ "Торнадо", — голова МВА

16:38 У Мінцифри повідомили про запуск послуги "шлюб онлайн" у Дії

16:37 Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон наркотики та боєприпаси

16:31 Під Москвою розбився літак Ан-2

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

16:30 Передача іранських ракет Росії — у Sky News проаналізували, яка небезпека для України

16:29 В Міноборони повідомили про зміни у соцзахисті для учасників бойових дій

16:19 Перший тренер Кличка розповів, хто б з братів доставив проблеми Усику

16:04 Безпечний період триватиме недовго — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:04 Пожежа на ЗАЕС — експертка з ядерної енергетики зробила висновок

16:48 Дівчинка-пацанка — Даша Квіткова приміряла новий сміливий образ із короткою зачіскою

16:45 Росія вперше за два роки атакувала Дергачі з РСЗВ "Торнадо", — голова МВА

16:38 У Мінцифри повідомили про запуск послуги "шлюб онлайн" у Дії

16:37 Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон наркотики та боєприпаси

16:31 Під Москвою розбився літак Ан-2

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

16:30 Передача іранських ракет Росії — у Sky News проаналізували, яка небезпека для України

16:29 В Міноборони повідомили про зміни у соцзахисті для учасників бойових дій

16:19 Перший тренер Кличка розповів, хто б з братів доставив проблеми Усику

16:04 Безпечний період триватиме недовго — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:04 Пожежа на ЗАЕС — експертка з ядерної енергетики зробила висновок

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Text

08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже