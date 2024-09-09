Маркевич пояснив, яких гравців Ребров має замінити у збірній України

Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо кадрової ситуації у національній команді напередодні важливого поєдинку. Досвідчений наставник вважає, що його колега має вжити екстрених заходів щодо низки футболістів.

Маркевич вважає, що збірна України зможе перемогти наступного суперника за однієї умови, повідомляє Sport.ua.

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У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє на виїзді з Чехією у рамках другого туру Ліги Націй. Обидві команди поступилися у своїх попередніх поєдинках, а тому прагнутимуть перемоги з подвоєною енергією.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Маркевич порадив Реброву

Екснаставник "Карпат" звернув увагу на те, що у складі збірної Чехії багато високих футболістів, які вміють грати "на другому поверсі". Команда Івана Гашека становить небезпеку під час розіграшу стандартних положень. Маркевич сподівається, що тренерський штаб Реброва зверне на це увагу і налагодить підстрахування гравців на полі.

При цьому Маркевич вважає, що наставник збірної України має зробити низку замін порівняно з попереднім поєдинками "синьо-жовтих" у Лізі Націй. Експерт заявив, що в підопічні Реброва зможуть здобути перемогу користуючись з характеру, який мають досвідчені футболісти. Маркевич запропонував повернути до основного складу Ярмоленка, Зінченка та Степаненка.

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