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Чехія прийме Україну — букмекери здивували прогнозом на гру Ліги Націй

9 вересня 2024 10:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Чехія — Україна — букмекери здивували ставкою на матч Ліги Націй
Збірна України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

У рамках другого туру Ліги Націй національна команда Чехії прийме збірну України. Букмекери вважають господарів поля фаворитами протистояння.

Обидві команди розпочали виступ на турнірі з поразок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Сергія Реброва програла Албанії у номінально домашньому поєдинку Ліги Націй з рахунком 1:2. Це фіаско вплинуло на коефіцієнт перемоги збірної України в наступному матчі на турнірі. Чеські футболісти стали фаворитами перед матчем із "синьо-жовтими".

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Аргументи на користь збірної Чехії

Головний тренер чеської команди Іван Гашек заявив, що для його футболістів матч проти українців стане визначальним у Лізі Націй. Наставник заявив, що у разі чергового фіаско він готовий подати у відставку. У попередньому поєдинку чеські футболісти програли Грузії з рахунком 1:4.

Збірна України була фаворитом перед грою з Албанією, але помилки в обороні призвели до поразки підопічних Сергія Реброва. "Синьо-жовтим" теж потрібна лише перемога у матчі з Чехією, проте для українців цей поєдинок буде виїзним, і навіть повернення на поле Михайла Мудрика може не стати для цієї команди фактором, який дозволить їй набрати перші три бали.

Букмекери дали коефіцієнт 2,48 на перемогу збірної Чехії. Ставка на перемогу збірної України доступна з коефіцієнтом 2,75. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,45.

Поєдинок Чехія — Україна відбудеться у вівторок, 10 вересня.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Чехії

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