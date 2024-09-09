Чехия — Украина — букмекеры удивили ставкой на матч Лиги Наций

Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках второго тура Лиги Наций национальная команда Чехии примет сборную Украины. Букмекеры считают хозяев поля фаворитами противостояния.

Обе команды начали выступление на турнире с поражений, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Сергея Реброва проиграла Албании в номинально домашнем поединке Лиги Наций со счетом 1:2. Это фиаско повлияло на коэффициент на победу сборной Украины в следующем матче на турнире. Чешские футболисты стали фаворитами перед матчем с "сине-желтыми".

Николай Шапаренко во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Аргументы в пользу сборной Чехии

Главный тренер чешской команды Иван Гашек заявил, что для его футболистов матч против украинцев станет определяющим в Лиге Наций. Наставник заявил, что в случае очередного фиаско он готов подать в отставку. В предыдущем поединке чешские футболисты проиграли Грузии со счетом 1:4.

Сборная Украины была фаворитом перед игрой с Албанией, но ошибки в обороне привели к поражению подопечных Сергея Реброва. "Сине-желтым" тоже нужна только победа в матче с Чехией, однако для украинцев этот поединок будет выездным, и даже возвращение на поле Михаила Мудрика может не стать для этой команды фактором, который позволит ей набрать первые три балла.

Букмекеры дали коэффициент 2,48 на победу сборной Чехии. Ставка на победу сборной Украины доступна с коэффициентом 2,75. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

Поединок Чехия — Украина пройдет во вторник, 10 сентября.

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