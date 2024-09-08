Відразу п'ять золотих медалей зібрали українські паралімпійці 7 вересня

Паралімпійська збірна України на Паралімпіаді-2024. Фото: Паралімпійський комітет України

Напередодні останнього, сьогоднішнього дня Паралімпіади-2024 українські спортсмени зуміли додати до своєї скарбнички п'ять золотих, чотири срібних та три бронзові нагороди. Це дозволило нашій збірній закріпитись на сьомому місці у десятці найуспішніших збірних Паралімпіади-2024, повідомляють Новини.LIVE.

В яких видах спорту українці мали успіх та нагороди

Результат медального заліку на Паралімпіаді-2024. Фото: Скриншот

Відразу дві золоті нагороди вибороли наші дзюдоїсти. Анастасія Гарнюк отримала "золото" в дзюдо у вазі +70 кг, а Олександр Назаренко вищу нагороду в дзюдо у вазі до 70 кг.

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Бігун Ігор Цветов піднявся на вищу сходинку п'єдесталу в забігу на 200 метрів. Андрій Трусов завоював "золото" у плаванні батерфляєм на 50 метрів. Віктор Дідух став кращим у настільному тенісі.

"Срібло" принесла Україні і Марина Литовченко ставши другою у змаганнях з настільного тенісу. Другу за важливістю нагороду отримав Микола Синюк у перегонах на каное на дистанції у 200 метрів.

Денис Остапченко здобув "срібло" у плаванні фрістайлом на 200 метрів, а команда шаблісток у складі Євгенії Бреус, Надії Долох, Олени Федоти-Ісаєвої та Наталії Морквич теж отримали командне "срібло".

Разом із Денисом Остапченко підіймався на п'єдестал і Сергій Паламарчук, адже він отримав "бронзу" у плаванні фрістайлом на 200 метрів.

Бронзовою нагородою може похвалитись Ігор Німченко, який увійшов до трійки кращих у запливі на 200 метрів. Юрій Бабинець теж взяв "бронзу" у змаганнях з паверліфтингу.

Таким чином українська паралімпійська збірна посідає сьому сходинку у медальному заліку. У нашої збірної 21 золота, 26 срібних та 32 бронзових нагороди.

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