Людміра Кіченок через перемогу на US Open відмовилася від весілля

Олена Остапенко та Людмила Кіченок. Фото: WTA

У Нью-Йорку пройшов фінал парного розряду US Open у жінок. Переможцями турніру стали українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко.

Після гри Кіченок розповіла про жертву, яку принесла заради перемоги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Довелося перенести Весілля

За словами Кіченок, у неї було заплановане весілля того дня, коли вони грали півфінал.

В результаті весілля довелося перенести, а їхній дует переміг того дня, а потім виграв весь турнір.

"Особлива подяка всій команді за виконану величезну роботу, а також моєму хлопцеві, який міг би вже стати моїм чоловіком. Весілля було заплановане на середу, але ми відклали церемонію, оскільки цього дня я грала півфінал", — сказала Кіченок.

Людмила також зауважила, що атмосфера на корті у фіналі була фантастичною, і вона досі відчуває мурашки по шкірі.

Українка подякувала всім, хто прийшов підтримати їх з Остапенком, і привітала суперниць із чудовим виступом, наголосивши, що ті обіграли багатьох сильних гравців.

Також Кіченок високо оцінила гру своєї партнерки Остапенко, зазначивши, що вони не віддали жодного сету за два тижні змагань.

Зазначимо, що Кіченок та Остапенко вперше разом виграли турнір серії Великого шолому.

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