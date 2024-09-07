Людмира Киченок из-за победы на US Open отказалась от свадьбы

Елена Остапенко и Людмила Киченок. Фото: WTA

В Нью-Йорке прошел финал парного разряда US Open у женщин. Победителями турнира стали украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко.

После игры Киченок рассказала о жертве, которую принесла ради победы, перелает портал Новини.LIVE.

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Пришлось перенести Свадьбу

По словам Киченок, у нее была запланирована свадьба в тот день, когда они играли полуфинал.

В результате свадьбу пришлось перенести, а их дуэт победил в тот день, а затем выиграл весь турнир.

"Особая благодарность всей команде за проделанную огромную работу, а также моему парню, который мог бы уже стать моим мужем. Свадьба была запланирована на среду, но мы отложили церемонию, так как в этот день я играла полуфинал", — сказала Киченок.

Людмила также отметила, что атмосфера на корте в финале была фантастической, и она до сих пор ощущает мурашки по коже.

Украинка поблагодарила всех, кто пришел поддержать их с Остапенко, и поздравила соперниц с отличным выступлением, подчеркнув, что те обыграли многих сильных игроков.

Также Киченок высоко оценила игру своей партнерши Остапенко, отметив, что они не отдали ни одного сета за две недели соревнований.

Отметим, что Киченок и Остапенко впервые вместе выиграли турнир серии Большого шлема.

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