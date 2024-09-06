Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров Динамо arrow

Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров Динамо

6 сентября 2024 11:36
Валерий Ковалевич - Редактор
Суркис назвал одного из лучших легионеров в составе Динамо
Игорь Суркис наблюдает за игрой "Динамо". Фото: УНИАН
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший футболист "Динамо" и сборной Португалии Мигел Велозу принял решение завершить игровую карьеру и стать тренером. Президент киевского клуба Игорь Суркис поблагодарил футболиста и поделал ему удачи.

Суркис в интервью официальному сайту "Динамо" отметил, что Велозу всегда был примером для подражания в киевской команде. 

Читайте также:

Мигел Велозу выступал в составе "Динамо" с 2012 по 2016 годы. Португальский полузащитник сразу стал одним из лидеров "бело-синих". Вместе с киевской командой футболист выиграл чемпионат и Кубок Украины по два раза, выступал в Лиге чемпионов. Португалец сыграл 127 поединков, забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач. 

Мигел Велозу
Мигел Велозу в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Что Суркис сказал о Велозу 

Президент "Динамо" поблагодарил португальского игрока за годы, которые Велозу провел в Украине. Суркис отметил, что Мигел всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием.

"Он был одним из главных, если не главным конструктором атак команды, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигел и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на сто процентов", — заявил Суркис. 

После ухода из "Динамо" Велозу играл в Италии. Его последней командой была "Пиза", которую тренирует Филиппо Индзаги. После окончания карьеры португалец войдет в тренерский штаб этой команды. 

Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная

Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб

Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца. 

спорт футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования