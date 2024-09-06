Суркис назвал одного из лучших легионеров в составе Динамо

Игорь Суркис наблюдает за игрой "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший футболист "Динамо" и сборной Португалии Мигел Велозу принял решение завершить игровую карьеру и стать тренером. Президент киевского клуба Игорь Суркис поблагодарил футболиста и поделал ему удачи.

Суркис в интервью официальному сайту "Динамо" отметил, что Велозу всегда был примером для подражания в киевской команде.

Читайте также:

Мигел Велозу выступал в составе "Динамо" с 2012 по 2016 годы. Португальский полузащитник сразу стал одним из лидеров "бело-синих". Вместе с киевской командой футболист выиграл чемпионат и Кубок Украины по два раза, выступал в Лиге чемпионов. Португалец сыграл 127 поединков, забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач.

Мигел Велозу в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Что Суркис сказал о Велозу

Президент "Динамо" поблагодарил португальского игрока за годы, которые Велозу провел в Украине. Суркис отметил, что Мигел всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием.

"Он был одним из главных, если не главным конструктором атак команды, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигел и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на сто процентов", — заявил Суркис.

После ухода из "Динамо" Велозу играл в Италии. Его последней командой была "Пиза", которую тренирует Филиппо Индзаги. После окончания карьеры португалец войдет в тренерский штаб этой команды.

Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.

Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб.

Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.