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Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение

5 сентября 2024 15:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский может уйти из Динамо и стать тренером известного клуба
Александр Шовковский с футболистами "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Молодой наставник киевского "Динамо" может получить приглашение от другого клуба. Бывший голкипер сборной Украины возглавил список потенциальных кандидатов на роль главного тренера команды из Турции. 

Шовковский получит предложение от другого клуба в случае ухода из "Динамо", сообщает Fanatik

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Александр Шовковский начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2023 года, когда заменил на посту наставника "Динамо" Мирчу Луческу. Молодому специалисту удалось стабилизировать результаты команды и вывести ее сначала в квалификацию Лиги чемпионов, а затем и Лигу Европы. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Интерес к Шовковскому из Европы

На успехи тренера "Динамо" обратил внимание турецкий клуб "Трабзонспор", которому Александр Шовковский когда-то противостоял в качестве футболиста. Руководство этого клуба недовольно результатами, которые команда демонстрирует под руководством опытного Шенола Гюнеша. 

В "Трабзонспоре" хотят, чтобы команду возглавил молодой, перспективный тренер, который сможет вывести ее на другой уровень. Этим специалистом может оказаться Шовковский, но только в случае ухода из киевского "Динамо". При этом ничто не указывает на то, что подобное может произойти в ближайшее время. 

Напомним, Судаков может уйти из "Шахтера" уже зимой — трансфер станет рекордным. 

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спорт футбол Казахстан Динамо тренер Александр Шовковский

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