Цыганков готовится к трансферу из Жироны в начале следующего года

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков изменил характер отношений с руководством "Жироны". Футболист разочарован попытками клуба удержать его в составе любой ценой.

Цыганков может уйти из "Жироны" уже в начале января 2025 года, сообщает Mundo Deportivo.

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Виктор Цыганков демонстрировал лояльность "Жироне" на протяжение всего пребывания в каталонском клубе. Однако футболист разочарован тем, что летом ему не сообщили об интересе со стороны представителей английской Премьер-лиги.

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Украинский полузащитник отказался от услуг Пере Гвардиолы, который является председателем совета директоров "Жироны", и подписал контракт с другим агентом. Уже зимой футболист может сменить и клуб.

Где будет играть Цыганков

У хавбека есть предложения из Италии и Германии, но наивысший интерес к нему проявляют клубы английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" предлагал "Жироне" за Цыганкова 30 млн евро, но каталонцы отказались от этого трансфера. Согласно информации английских журналистов, футболистом интересуются "Брайтон" и "Ливерпуль".

Цыганкову нравится в Каталонии, но выгодное предложение может поспособствовать переходу Виктора в одну из английских команд. Перед зимним трансферным окном он собирается рассмотреть все предложения от других клубов.

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