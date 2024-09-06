Бруну Лаже вернулся в Бенфику: новый главный тренер будет работать до 2026 года

Бруну Лаже и Руй Кошта. Фото: "Бенфика"

Лиссабонская "Бенфика" не долго оставалась без главного тренера. Ранее команду покинул Роджер Шмидт.

О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба клуба.

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Бруну Лаже. Фото: "Бенфика"

Новый тренер "Бенфики"

По информации клуба, новым главным тренером лиссабонцев будет хорошо им знакомый Бруну Лаже. Руководитель клуба Руи Кошта уже представил футболиста публике.

Новый главный тренер подписал контракт с "Бенфикой" до лета 2026 года.

Ранее 48-летний специалист работал в "Бенфике". В 2018-м году он возглавил втору команду "орлов" и в том же сезоне стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда Лаже привел клуб к чемпионству и стал полноценным наставником.

Интересно, что через год "Бенфика" с Лаже стала второй в чемпионате и тренера уволили.

С 2021 по 2022 года Лаже тренировал в Англии "Вулверхэмптон", а в 2023-м бразильский "Ботафого".

Отметим, что "Бенфика" неудачно выступила в прошлом сезоне, проиграв борьбу за титул и провалившись в еврокубках. При этом Шмидта оставили в команде, но потеря очков в чемпионате вынудила клуб отказаться от услуг тренера.

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