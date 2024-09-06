Бруну Лаже вернулся в Бенфику: новый главный тренер будет работать до 2026 года

Трубин получил нового главного тренера
Лиссабонская "Бенфика" не долго оставалась без главного тренера. Ранее команду покинул Роджер Шмидт.
О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба клуба.
Новый тренер "Бенфики"
По информации клуба, новым главным тренером лиссабонцев будет хорошо им знакомый Бруну Лаже. Руководитель клуба Руи Кошта уже представил футболиста публике.
Новый главный тренер подписал контракт с "Бенфикой" до лета 2026 года.
Ранее 48-летний специалист работал в "Бенфике". В 2018-м году он возглавил втору команду "орлов" и в том же сезоне стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда Лаже привел клуб к чемпионству и стал полноценным наставником.
Интересно, что через год "Бенфика" с Лаже стала второй в чемпионате и тренера уволили.
С 2021 по 2022 года Лаже тренировал в Англии "Вулверхэмптон", а в 2023-м бразильский "Ботафого".
Отметим, что "Бенфика" неудачно выступила в прошлом сезоне, проиграв борьбу за титул и провалившись в еврокубках. При этом Шмидта оставили в команде, но потеря очков в чемпионате вынудила клуб отказаться от услуг тренера.
Напомним, Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.
Судаков может уйти из "Шахтера" уже зимой — трансфер станет рекордным.
Харлан выходит замуж — олимпийская чемпионка показала кольцо.
"Динамо" придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы.
Сборная Украины потеряла лидера накануне матчей в Лиге Наций.
Читайте Новини.LIVE!