Бенфика уволила Роджера Шмидта после потери очков в чемпионате

Роджер Шмидт. Фото: "Бенфика"

Португальская "Бенфика" перестала терпеть главного тренера Роджера Шмидта. Случилось это после потери очков в чемпионате Португалии.

Об уходе сообщила пресс-служба "Бенфики".

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Команда под руководством Шмидта хорошо выглядела только в первый сезон, когда удалось выиграть чемпионат Португалии, Суперкубок, а затем дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/2024 годов команда осталась без чемпионства и плохо выступила в еврокубках.

Всего со Шмидтом "Бенфика" выиграла 81 матч, 17 раз заиграла вничью и потерпела 17 поражений.

Отметим, что 57-летний специалист ранее работал в "Падеборне 07", "РБ Зальцбург", "Байере" и ПСВ.

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