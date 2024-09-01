Бенфика уволила Роджера Шмидта после потери очков в чемпионате

Трубин остался без главного тренера
Португальская "Бенфика" перестала терпеть главного тренера Роджера Шмидта. Случилось это после потери очков в чемпионате Португалии.
Об уходе сообщила пресс-служба "Бенфики".
Шмидт покинул "Бенфику"
Команда под руководством Шмидта хорошо выглядела только в первый сезон, когда удалось выиграть чемпионат Португалии, Суперкубок, а затем дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.
В сезоне 2023/2024 годов команда осталась без чемпионства и плохо выступила в еврокубках.
Всего со Шмидтом "Бенфика" выиграла 81 матч, 17 раз заиграла вничью и потерпела 17 поражений.
Отметим, что 57-летний специалист ранее работал в "Падеборне 07", "РБ Зальцбург", "Байере" и ПСВ.
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