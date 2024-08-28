Шапаренко готується до трансферу — Динамо погодилося продати гравця

Микола Шапаренко у матчі з "РБ Зальцбург". Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" готує ще один вихідний трансфер. До кінця цього тижня команду може залишити півзахисник збірної України Микола Шапаренко.

Вихованець "Динамо" продовжить кар'єру в одному з найпопулярніших клубів світу, повідомляє Stern.

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Микола Шапаренко близький до відходу з клубу, в якому провів усю кар'єру. Представники європейських клубів давно стежать за одним із лідерів середньої лінії "Динамо". Наприкінці літнього трансферного вікна-2024 має відбутися перехід гравця.

Де виступатиме Шапаренко

За останні два роки півзахисником цікавилися клуби із Франції, Італії та Англії. Проте "Динамо" не підтверджувало можливості трансферу 25-річного футболіста. Однак тепер Шапаренко справді близький до переходу до іншого клубу.

Микола Шапаренко на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Дортмундська "Боруссія" у пошуках нового атакувального півзахисника звернула увагу на гравця "Динамо". Німецький клуб просунувся у переговорах із киянами про трансфер Шапаренка. "Боруссія" готова заплатити за Миколу 10 млн євро. "Біло-сині" наполягають на тому, щоб до договору було включено бонуси.

У сезоні 2024/2025 Шапаренко вже встиг зіграти 8 матчів у складі "Динамо". Він забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.

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