У середу Еліна Світоліна зіграє проти Ангеліни Калініної й одна з них гарантовано покине тенісний турнір US Open

Юлія Стародубцева на корті. Фото: Тенісний портал України

Юлія Стародубцева та Леся Цуренко залишають престижний тенісний турнір US Open. Вони програли своїм суперницям і тепер не зможуть поборотись за призові у розмірі 2,6 мільйона доларів та 2 тисяч балів рейтингу.

Про це повідомляє Тенісний портал України.

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В матчі першого кола Леся Цуренко програла 22-річній американській тенісистці Пейтон Стірнс: 1-6 5-7.

В другій партії українка поступалася з брейком, але відігралася та була в двох очках від виграшу сету. На жаль американка більш стабільно відіграла останні два гейми зустрічі.

Своєю чергою суперницею Юлії Стародубцевої була досвідчена білоруска Вікторія Азаренка. І хоча перший сет Юлія впевнено виграла з рахунком 6-3, але у двох інших зазнала поразки: 1-6, 1-6.

Таким чином на турнірі залишились тільки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Проте 28 серпня на корті доля випала грати саме Ангеліні та Еліні між собою, тому у середу US Open гарантовано покине одна з них, що додає інтриги цьому турніру.

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