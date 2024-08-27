У середу Еліна Світоліна зіграє проти Ангеліни Калініної й одна з них гарантовано покине тенісний турнір US Open

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс
Юлія Стародубцева та Леся Цуренко залишають престижний тенісний турнір US Open. Вони програли своїм суперницям і тепер не зможуть поборотись за призові у розмірі 2,6 мільйона доларів та 2 тисяч балів рейтингу.
Про це повідомляє Тенісний портал України.
Як проходили матчі Стародубцевої та Цуренко
В матчі першого кола Леся Цуренко програла 22-річній американській тенісистці Пейтон Стірнс: 1-6 5-7.
В другій партії українка поступалася з брейком, але відігралася та була в двох очках від виграшу сету. На жаль американка більш стабільно відіграла останні два гейми зустрічі.
Своєю чергою суперницею Юлії Стародубцевої була досвідчена білоруска Вікторія Азаренка. І хоча перший сет Юлія впевнено виграла з рахунком 6-3, але у двох інших зазнала поразки: 1-6, 1-6.
Таким чином на турнірі залишились тільки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Проте 28 серпня на корті доля випала грати саме Ангеліні та Еліні між собою, тому у середу US Open гарантовано покине одна з них, що додає інтриги цьому турніру.
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