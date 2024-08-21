Мудрик гратиме за один із найбагатших клубів світу

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Михайло Мудрик отримає шанс закріпитися у складі амбітної команди, і це не лондонський "Челсі". Керівництво "синіх" готує оренду футболіста збірної України до іншого клубу.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска не гарантує українському вінгеру місце в основі, повідомляє Daily Star.

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Михайло Мудрик провів на лаві запасних весь матч першого туру АПЛ проти "Манчестер Сіті" (0:2). Енцо Мареска заявив, що українець заслуговував на поле, але тренер обрав інших гравців. І в наступних поєдинках цього сезону ситуація не зміниться навіть у разі продажу Рахіма Стерлінга, який також претендує на позицію лівого вінгера.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Новий шанс для Мудрика

"Челсі" знайшов для українського футболіста новий клуб. У послугах Мудрика зацікавився французький "ПСЖ". Головний тренер паризької команди Луїс Енріке спостерігав за грою вінгера на Євро-2024. Тепер наставник хоче попрацювати із Мудриком. "ПСЖ" має дефіцит виконавців на позиції, на якій грає Михайло.

Йдеться про оренду терміном на сезон. Французький клуб не матиме права викупу контракту футболіста. При цьому "ПСЖ" платитиме зарплату Михайлу. Мудрик стане одним із багатьох гравців, яких "Челсі" відправить цього літа в оренду. У лондонському клубі виявилось чимало футболістів, які фізично не зможуть зіграти за "синіх" у новому сезоні.

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