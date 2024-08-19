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Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

19 серпня 2024 09:09
Валерій Ковалевич - Редактор
Судаков гратиме в основі амбітної англійської команди
Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Валерій Ковалевич - Редактор

До закриття літнього трансферного вікна залишається два тижні, але на європейський футбол чекає ще чимало гучних переходів. Одним із них може стати продаж у клуб з Англії півзахисника збірної України Георгія Судакова.

"Шахтар" готовий відпустити свого вихованця вже цього літа, повідомляє The Sun.

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Тренерський штаб "Шахтаря" готується до того, що у сезоні 2024/2025 команда доведеться обійтися без 21-річного Георгія Судакова. Перші пропозиції про трансфер футболіста з'явилися у "гірників" ще пів року тому. Тепер український клуб може отримати пропозицію щодо гравця, яка влаштує всі сторони.

Георгій Судаков піде з Шахтаря
Георгій Судаков (праворуч) перед матчем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судаков гратиме в Англії

У різні часи з'являлася інформація про інтерес до українця з боку італійських та іспанських клубів, які не змогли задовольнити фінансові апетити "Шахтаря". Але "гірники" дочекалися вигідної пропозиції з Англії.

Георгій Судаков
Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Астон Вілла" виділила на трансфер Судакова 50 млн євро. Тренерський штаб шукає креативного півзахисника, який стане сполучною ланкою між обороною та атакою команди. Унаї Емері зупинив вибір на українського футболіста.

Скаути "Астон Вілли" спостерігали за Судаковим на Євро-2024, і тепер англійський клуб готує офіційний запит щодо трансферу Георгія. "Шахтар" отримає документи цього тижня.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков АПЛ

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