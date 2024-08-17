Лунін замінить Мамардашвілі в іспанській Валенсії

Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі
Англійський "Ліверпуль" погодив з іспанською "Валенсією" трансфер воротаря збірної Грузії Георгія Мамардашвілі. Замість нього "кажани" підпишуть голкіпера збірної України Андрія Луніна.
"Реал" відпустить українського футболіста за однієї умови, повідомляє Marca.
Георгій Мамардашвілі став однією із зірок сезону 2023/2024 в іспанській Ла-Лізі. Він зіграв за "Валенсію" 32 поєдинки, у 12 з них голкіпер не пропустив жодного гола. Після цього він впевнено зіграв за збірну Грузії на Євро-2024.
"Ліверпуль" вже досяг домовленості з Мамардашвілі щодо умов особистого контракту. "Валенсія" готова продати 23-річного футболіста, за якого іспанський клуб отримає 30 млн євро. "Червоні" віддадуть грузинського воротаря в оренду до "Борнмута" на рік, після чого Мамардашвілі виступатиме за "Ліверпуль".
Лунін замінить Мамардашвілі
Керівництво "Валенсії" вже визначилося із кандидатурою нового голкіпера. Андрій Лунін має замінити грузинського воротаря на "Месталії". Переговори з "Реалом" вже тривають.
Перешкодою трансферу є бажання "Валенсії" взяти Луніна в оренду. "Реал" наполягає на продажі голкіпера, чий контракт із "бланкос" закінчиться наступного літа. Мадридці хочуть заробити на цьому трансфері 20 млн євро.
Нагадаємо, "Евертон" знайшов заміну Миколенко — українець готується до зміни клубу.
Беленюк вперше відкрив таємницю особистого життя.
Тренер "Барселони" пішов у відставку невдовзі після початку роботи в клубі — що відомо.
Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків.
Коляденко назвала людину, якій присвятила свою медаль Олімпіади-2024.
Читайте Новини.LIVE!