Лунін замінить Мамардашвілі в іспанській Валенсії

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Англійський "Ліверпуль" погодив з іспанською "Валенсією" трансфер воротаря збірної Грузії Георгія Мамардашвілі. Замість нього "кажани" підпишуть голкіпера збірної України Андрія Луніна.

"Реал" відпустить українського футболіста за однієї умови, повідомляє Marca.

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Георгій Мамардашвілі став однією із зірок сезону 2023/2024 в іспанській Ла-Лізі. Він зіграв за "Валенсію" 32 поєдинки, у 12 з них голкіпер не пропустив жодного гола. Після цього він впевнено зіграв за збірну Грузії на Євро-2024.

"Ліверпуль" вже досяг домовленості з Мамардашвілі щодо умов особистого контракту. "Валенсія" готова продати 23-річного футболіста, за якого іспанський клуб отримає 30 млн євро. "Червоні" віддадуть грузинського воротаря в оренду до "Борнмута" на рік, після чого Мамардашвілі виступатиме за "Ліверпуль".

Георгій Мамардашвілі під час матчу. Фото: instagram.com/gmamardashvili25/

Лунін замінить Мамардашвілі

Керівництво "Валенсії" вже визначилося із кандидатурою нового голкіпера. Андрій Лунін має замінити грузинського воротаря на "Месталії". Переговори з "Реалом" вже тривають.

Андрій Лунін із Суперкубком УЄФА. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Перешкодою трансферу є бажання "Валенсії" взяти Луніна в оренду. "Реал" наполягає на продажі голкіпера, чий контракт із "бланкос" закінчиться наступного літа. Мадридці хочуть заробити на цьому трансфері 20 млн євро.

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