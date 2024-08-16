Барселона втратила одного зі своїх тренерів через місяць після призначення

Тренер Барселони пішов у відставку невдовзі після початку роботи в клубі — що відомо
Тренерський штаб футбольного клубу "Барселона" зазнав змін. Ганс-Дітер Флік попрощався з одним із помічників, який пропрацював у каталонській команді лише місяць.
Тьяго Алькантара вдруге залишив "Барселону", повідомляє Mundo Deportivo.
Ганс-Дітер Флік влітку 2024 року замінив Хаві Ернандеса на посаді головного тренера "Барселони". Він привів у клуб і своїх помічників. Одним із помічників наставника "синьо-гранатових" виявився Тьяго Алькантара, колишній півзахисник "Барселони", "Баварії", "Ліверпуля" та збірної Іспанії.
Алькантара недовго пробув у Каталонії
Титулований футболіст працював під керівництвом Фліка у Мюнхені. Цього літа досвідчений хавбек завершив ігрову кар'єру й одразу отримав пропозицію від свого колишнього наставника. Алькантара підписав контракт із "Барселоною", вихованцем якої він і є, у середині липня 2024 року.
У п'ятницю, 16 серпня, стало відомо, що Тьяго Алькантара йде з "Барселони". Причин цього рішення не відомі. Не виключено, що колишній футболіст одержав запрошення стати головним тренером іншої команди. А у "Барселоні" його замінить Арнау Бланко, який працював із командою U-16.
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