Ванат йде з Динамо — де гратиме форвард

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Міланський "Інтер" планує змінити лінію атаки перед стартом нового сезону. Форвард збірної України Владислав Ванат може стати ще одним новачком італійського клубу.

"Нерадзуррі" готуються до переговорів з "Динамо" щодо трансферу Ваната, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Чутки про перехід форварда "Динамо" до "Інтера" стають реальністю. Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі вважає українця перспективним футболістом та хоче бачити його у своїй команді.

Владислав Ванат стане гравцем "Інтеру". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Деталі трансферу Ваната

"Інтер" уже понад рік стежить за прогресом молодого футболіста, який цього сезону вже забив гол і зробив дві результативні передачі. Марко Арнаутович і Хоакін Корреа залишать італійський клуб цього літа. Владислав Ванат може стати новачком команди, який доповнить дует Лаутаро Мартінес — Маркус Тюрам.

Владислав Ванат святкує гол. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Індзагі вважає, що після адаптації до Серії А український футболіст стане основним гравцем "Інтера". Київське "Динамо" отримає за свого вихованця від 10 до 13 млн євро. Переговори між клубами розпочнуться вже наступного тижня.

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