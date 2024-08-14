Шапаренко може стати гравцем Атлетіко — що відомо про трансфер

Микола Шапаренко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"

Ще один європейський клуб зацікавився півзахисником збірної України Миколою Шапаренком. "Динамо" може отримати за свого вихованця понад десять мільйонів євро.

На початку наступного тижня український клуб отримає запит на трансфер Шапаренка, повідомляє Diario AS.

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"Динамо" обіграло "Рейнджерс" (2:0) у матчі-відповіді третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів. Микола Шапаренко не забив у цьому матчі, але за ним із трибун шотландського стадіону спостерігали скаути закордонного клубу.

Микола Шапаренко у матчі з "Рейнджерс". Фото: пресслужба "Динамо"

На Шапаренка чекають в Іспанії

Ще два місяці тому повідомлялося про інтерес до українця представників італійської Серії А. Тепер до цих клубів додався іспанський "Атлетіко". Мадридці активно поводяться на літньому трансферному ринку. Вони вже підписали зіркових форвардів Хуліана Альвареса та Александера Серлота. Тепер "матрацники" хочуть купити креативного півзахисника.

Микола Шапаренко обіграє суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Спочатку "Атлетіко" хотів підписати італійця Ніколу Бареллу, але "Інтер" відмовився продавати свого лідера. Наразі мадридці переключили увагу на Миколу Шапаренка. Іспанський клуб вже понад два роки стежить за прогресом гравця. Цього літа Микола може переїхати до Мадриду.

"Атлетіко" готовий заплатити за Шапаренка 12 млн євро. Якщо ця сума влаштує "Динамо", трансфер може відбутися ще до кінця серпня.

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