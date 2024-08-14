Шапаренко может стать игроком Атлетико — что известно о трансфере

Николай Шапаренко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще один европейский клуб заинтересовался полузащитником сборной Украины Николаем Шапаренко. "Динамо" может получить за своего воспитанника более десяти миллионов евро.

В начале следующей неделе украинский клуб получит запрос на трансфер Шапаренко, сообщает Diario AS.

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"Динамо" обыграло "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов. Николай Шапаренко не забил в этом матче, но за ним с трибун шотландского стадиона наблюдали скауты зарубежного клуба.

Николай Шапаренко в матче с "Рейнджерс". Фото: пресс-служба "Динамо"

Шапаренко ждут в Испании

Еще два месяца назад сообщалось об интересе к украинцу представителей итальянской Серии А. Теперь к этим клубам добавился испанский "Атлетико". Мадридцы активно ведут себя на летнем трансферном рынке. Они уже подписали звездных форвардов Хулиана Альвареса и Александера Серлота. Теперь "матрасники" хотят купить креативного полузащитника.

Николай Шапаренко обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Изначально "Атлетико" хотел подписать итальянца Николу Бареллу, но "Интер" отказался продавать своего лидера. Теперь мадридцы переключили внимание на Николая Шапаренко. Испанский клуб уже больше двух лет следит за прогрессом игрока. Этим летом Николай может переехать в Мадрид.

"Атлетико" готов заплатить за Шапаренко 12 млн евро. Если эта сумма устроит "Динамо", то трансфер может состояться еще до конца августа.

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