Магучих пожертвовала на ВСУ призовые за победу на Олимпиаде-2024

Ярослава Магучих на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Украинская спортсменка Ярослава Магучих триумфально провела Олимпиаду в Париже, вернулась домой и сразу же сдержала обещание. Легкоатлетка отдала свои призовые на благотворительные проекты.

Новый взнос Магучих сделала для украинских военнослужащих, сообщила в Facebook глава патронатной службы Елена Толкачева.

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Ярослава Магучих пожертвовала 1 млн гривен организации, которая обеспечивает всем необходимым приюты для животных. Одновременно с этим спортсменка сделала взнос для патронатной службы Азова.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Фото: Reuters/Dylan Martinez

На что будут использованы деньги

Средства, которые пожертвовала Магучих, будут потрачены на реабилитацию украинских военнослужащих, а также на помощь их семьям. Елена Толкачева поблагодарила олимпийскую чемпионку за помощь в лечении раненых защитников Украины.

"Деньги будут направлены на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре", — написала Толкачева.

Магучих стала чемпионкой Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту. Она завоевала золотую медаль на турнире в Париже и разделила подиум с соотечественницей Ириной Геращенко и двумя спортсменками из Австралии.

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