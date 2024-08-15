Куда Ярослава Магучих пожертвовала один миллион гривен

Ярослава Магучих с золотой олимпийской медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих после возвращения из Парижа пожертвовала миллион гривен на благотворительность. Спортсменка отдала часть своих призовых известной организации UAnimals.

Магучих сдержала обещание, которая дала после окончания Олимпиады-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих завоевала в Париже золотую медаль по прыжкам в высоту. После возвращения в Украину молодая спортсменка пожертвовала 1 млн гривен на банковский счет UAnimals. Эти деньги будут распределены между приютами для животных.

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучих объяснила причину поступка

Олимпийская чемпионка рассказала, что приютам, которые заботятся о животных, необходима поддержка. У Магучих тоже живет кот, которого она принесла с улицы. Ярослава заявила, что не представляет жизнь без своего домашнего питомца, который тоже умеет высоко прыгать. Легкоатлетка призвала следовать ее примеру, помогать животным и забирать их домой из приютов.

"Мы благодарны Ярославе за добрый поступок — благодаря ему тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. Вместе с тем благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большой аудитории к этому вопросу", — прокомментировали ситуацию в UAnimals.

После окончания Олимпиады-2024 Магучих пообещала пожертвовать призовые на помощь для животных, в фонд психологической поддержки и на нужны ВСУ. Напомним,

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