Куда Ярослава Магучих пожертвовала один миллион гривен

Магучих отдала огромные средства на благотворительность — куда пойдут деньги
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих после возвращения из Парижа пожертвовала миллион гривен на благотворительность. Спортсменка отдала часть своих призовых известной организации UAnimals.
Магучих сдержала обещание, которая дала после окончания Олимпиады-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
Ярослава Магучих завоевала в Париже золотую медаль по прыжкам в высоту. После возвращения в Украину молодая спортсменка пожертвовала 1 млн гривен на банковский счет UAnimals. Эти деньги будут распределены между приютами для животных.
Магучих объяснила причину поступка
Олимпийская чемпионка рассказала, что приютам, которые заботятся о животных, необходима поддержка. У Магучих тоже живет кот, которого она принесла с улицы. Ярослава заявила, что не представляет жизнь без своего домашнего питомца, который тоже умеет высоко прыгать. Легкоатлетка призвала следовать ее примеру, помогать животным и забирать их домой из приютов.
"Мы благодарны Ярославе за добрый поступок — благодаря ему тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. Вместе с тем благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большой аудитории к этому вопросу", — прокомментировали ситуацию в UAnimals.
После окончания Олимпиады-2024 Магучих пообещала пожертвовать призовые на помощь для животных, в фонд психологической поддержки и на нужны ВСУ. Напомним,
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