Шацких назвал проблему Динамо перед матчами с Зальцбургом

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких оценил шансы украинской команды обыграть австрийский "РБ Зальцбург" в квалификации Лиги чемпионов. Тренер команды "Пахтакор" из Ташкента назвал это противостояние серьезным испытанием для "бело-синих".

"Динамо" квалифицируется в основной этап Лиги чемпионов в случае победы над соперником из Австрии, сообщает "Динамомания".

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Команда Александра Шовковского обыграла двух соперников в квалификации Лиги чемпионов. Сначала "Динамо" прошло сербский "Партизан", потом шотландский "Рейнджерс". Последним соперником украинской команды на пути в основной этап турнира станет австрийский "Зальцбург".

Тренер Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шацких предостерег "Динамо"

Бывший форвард и ассистент тренера "бело-синих" Максим Шацких считает "Зальцбург" более опасным соперником, чем "Партизан" и "Рейнджерс". Однако он считает, что у "Динамо" равные шансы с австрийцами на победу.

Георгий Бущан перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шацких напомнил, что "Зальцбург" регулярно выступает в Лиге чемпионов. Команда Пепейна Лендерса состоит из опытных футболистов, за плечами которых немало побед над сильными командами.

"Это обученная, хорошо подготовленная команда. Я высоко ценю австрийскую школу футбола, она регулярно выпускает мощных, техничных игроков. "Динамо" будет сложно, но сами матчи окажутся интересными. "Зальцбургу" тоже предстоит столкнуться с сильным соперником", — объяснил Шацких.

"Динамо" сыграет с "Зальцбургом" 21 августа (дома) и 27 августа (на выезде).

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