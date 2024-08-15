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Шацких назвал главную опасность для Динамо в матчах с Зальцбургом

15 августа 2024 12:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Шацких назвал проблему Динамо перед матчами с Зальцбургом
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких оценил шансы украинской команды обыграть австрийский "РБ Зальцбург" в квалификации Лиги чемпионов. Тренер команды "Пахтакор" из Ташкента назвал это противостояние серьезным испытанием для "бело-синих". 

"Динамо" квалифицируется в основной этап Лиги чемпионов в случае победы над соперником из Австрии, сообщает "Динамомания". 

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Команда Александра Шовковского обыграла двух соперников в квалификации Лиги чемпионов. Сначала "Динамо" прошло сербский "Партизан", потом шотландский "Рейнджерс". Последним соперником украинской команды на пути в основной этап турнира станет австрийский "Зальцбург". 

Александр Шовковский
Тренер Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шацких предостерег "Динамо" 

Бывший форвард и ассистент тренера "бело-синих" Максим Шацких считает "Зальцбург" более опасным соперником, чем "Партизан" и "Рейнджерс". Однако он считает, что у "Динамо" равные шансы с австрийцами на победу. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шацких напомнил, что "Зальцбург" регулярно выступает в Лиге чемпионов. Команда Пепейна Лендерса состоит из опытных футболистов, за плечами которых немало побед над сильными командами. 

"Это обученная, хорошо подготовленная команда. Я высоко ценю австрийскую школу футбола, она регулярно выпускает мощных, техничных игроков. "Динамо" будет сложно, но сами матчи окажутся интересными. "Зальцбургу" тоже предстоит столкнуться с сильным соперником", — объяснил Шацких. 

"Динамо" сыграет с "Зальцбургом" 21 августа (дома) и 27 августа (на выезде). 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо РБ Зальцбург Максим Шацких

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