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Суркис назвал лучшего игрока Динамо в начале сезона

15 августа 2024 08:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Суркис назвал лучшего игрока Динамо в начале сезона
Игорь Суркис наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" успешно вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с "РБ Зальцбургом" из Австрии. Президент украинского клуба Игорь Суркис пребывает в хорошем настроении после победы команды над шотландским "Рейнджерс".

Суркис выделил вклад одного из игроков "Динамо" в успехи команды на старте сезона, сообщил журналист Игорь Цыганык

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Новичок команды Александр Пихаленок забил один из голов в ворота "Рейнджерс", которые помогли "Динамо" обыграть шотландскую команду в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бывший полузащитник "Днепра-1" быстро адаптировался в столичной команде. 

Александр Пихаленок
Пихаленок празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис похвалил Пихаленка 

Летом этого года "Динамо" заплатило 2,5 млн евро "Днепру-1" за трансфер 27-летнего полузащитника сборной Украины. Александр Пихаленок быстро освоился и в Киеве, и в новой команде. Постепенно он становится одним из лидеров "бело-синих". 

Игорь Суркис считает трансфер экс-футболиста "Днепра-1" удачей для "Динамо" и в шутку заявляет, что претендует на премию за сделку по Александру Пихаленку. Президент "бело-синих" считает, что команда должна скинуться и выплатить ему премию за такой трансфер. 

В сезоне 2024/2025 Пихаленок забил уже два гола в пяти матчах за "Динамо". 

Напомним, Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира — готовится трансфер.

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спорт футбол Динамо Игорь Суркис Александр Пихаленок

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