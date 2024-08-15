Суркис назвал лучшего игрока Динамо в начале сезона

Игорь Суркис наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" успешно вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с "РБ Зальцбургом" из Австрии. Президент украинского клуба Игорь Суркис пребывает в хорошем настроении после победы команды над шотландским "Рейнджерс".

Суркис выделил вклад одного из игроков "Динамо" в успехи команды на старте сезона, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Новичок команды Александр Пихаленок забил один из голов в ворота "Рейнджерс", которые помогли "Динамо" обыграть шотландскую команду в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бывший полузащитник "Днепра-1" быстро адаптировался в столичной команде.

Пихаленок празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис похвалил Пихаленка

Летом этого года "Динамо" заплатило 2,5 млн евро "Днепру-1" за трансфер 27-летнего полузащитника сборной Украины. Александр Пихаленок быстро освоился и в Киеве, и в новой команде. Постепенно он становится одним из лидеров "бело-синих".

Игорь Суркис считает трансфер экс-футболиста "Днепра-1" удачей для "Динамо" и в шутку заявляет, что претендует на премию за сделку по Александру Пихаленку. Президент "бело-синих" считает, что команда должна скинуться и выплатить ему премию за такой трансфер.

В сезоне 2024/2025 Пихаленок забил уже два гола в пяти матчах за "Динамо".

Напомним, Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира — готовится трансфер.

Шапаренко ждут в Испании — игрок может уйти из "Динамо".

Олимпийская чемпионка Коженкова призналась, почему не завоевала медаль в Париже.

Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.

Конфликт продолжается — Беленюк не пожал руку Гутцайту.