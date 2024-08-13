Беленюк отказался пожать руку Гутцайту по возвращении из Олимпиады

Жан Беленюк. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 13 августа состоялась встреча последних украинских медалистов Олимпийских игр в Париже. Домой вернулись серебряные медалисты Парвиз Насибов, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко и бронзовый медалист Жан Беленюк.

В ходе встречи с главой НОК Вадимом Гутцайтом Беленюк не пожал ему руку, передает портал Новини.LIVE.

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Беленюк ответил Гутцайту

У входа в зал железнодорожного вокзала Насибов пожал руку Гутцайту и исполняющему обязанности министра молодежи и спорта Матвею Бедному. За ним шел Беленюк, который пожал руку только Бедному.

Между Беленюком и главой НОК конфликт, который уже длится несколько лет. Причиной стала критика Гутцайта, который на тот момент являлся министром молодежи и спорта, со стороны Жана, являющегося народным депутатом.

Из-за конфликта Беленюк стал единственным украинским медалистом, которого глава НОК не поздравил с выигранной медалью Олимпиады.

Беленюк заявил, что его не удивило решение Гутцайта и подтвердил, что они не общаются друг с другом.

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