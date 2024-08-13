Беленюк отказался пожать руку Гутцайту по возвращении из Олимпиады

Конфликт продолжается — Беленюк не пожал руку Гутцайту
В Киеве 13 августа состоялась встреча последних украинских медалистов Олимпийских игр в Париже. Домой вернулись серебряные медалисты Парвиз Насибов, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко и бронзовый медалист Жан Беленюк.
В ходе встречи с главой НОК Вадимом Гутцайтом Беленюк не пожал ему руку, передает портал Новини.LIVE.
Беленюк ответил Гутцайту
У входа в зал железнодорожного вокзала Насибов пожал руку Гутцайту и исполняющему обязанности министра молодежи и спорта Матвею Бедному. За ним шел Беленюк, который пожал руку только Бедному.
Между Беленюком и главой НОК конфликт, который уже длится несколько лет. Причиной стала критика Гутцайта, который на тот момент являлся министром молодежи и спорта, со стороны Жана, являющегося народным депутатом.
Из-за конфликта Беленюк стал единственным украинским медалистом, которого глава НОК не поздравил с выигранной медалью Олимпиады.
Беленюк заявил, что его не удивило решение Гутцайта и подтвердил, что они не общаются друг с другом.
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