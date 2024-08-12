Леброн Джеймс назвал баскетболиста, который его вдохновляет

Леброн Джеймс на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Brian Snyder

Лучший игрок баскетбольного олимпийского турнира Леброн Джеймс похвалил партнера по национальной команде. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" заявил, что ему было приятно играть вместе с защитником "Голден Стэйт Уорриорз" Стефеном Карри.

Сборная США по баскетболу завоевала пятое олимпийское "золото" подряд, сообщает BasketNews.

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Леброн Джеймс считает Стефена Карри одним из самых сильных соперников, которым он когда-либо противостоял на баскетбольной площадки. Лидер сборной США рад, что его давний оппонент сумел поехать на Олимпиаду в Париж.

Леброн Джеймс и Стефен Карри. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Стефен Карри стал самым результативным игроком финала баскетбольного олимпийского турнира. На его счету 24 балла (8 по игре, 8 трехочковых), 1 подбор и 5 передач.

"Я лучше всех знаю, на что способен Карри. Осознание того, что он рядом, играет в одной команде со мной, придавало дополнительные силы. Он в прекрасной форме, это помогло сборной США", — рассказал Леброн.

Стефен Карри в финале Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Brian Snyder

Джеймс и Олимпиада-2028

Баскетболист опроверг информацию о планах принять участие в Играх, которые через четыре года пройдут в Лос-Анджелесе. Леброн Джеймс заявил, что его целью была победа в Париже, но теперь необходимо позволить другим баскетболистам стать лидерами команды.

"Я не собираюсь выходить на площадку в любом состоянии. Мне будет уже 43 года. Это не тот рекорд, который я хочу превзойти", — объяснил лучший баскетболист Олимпиады в Париже.

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