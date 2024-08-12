В Париже официально закрыли Олимпиаду-2024 и передали флаг Лос-Анджелесу

В Париже с участием Тома Круза официально закрыли Олимпийские игры-2024 — фото
В Париже прошла церемония завершения Олимпийских игр. Среди ее участников была сборная Украины, которая прошлась по стадиону турнира.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE.
Завершение Олимпийских игр в Париже
На "Стад де Франс" три часа продолжалась церемония закрытия Олимпийских игр, в ходе которой выступили глава МОК Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон и другие должностные лица и функционеры.
Одним из главных перфомансов церемонии закрытия Олимпийских игр стала передача олимпийского флага организаторами турнира в Париже их преемникам — организаторам Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.
От Парижа в этом действе принимала участие мэр города Анна Идальго, а от Лос-Анджелеса мэр Карен Басс и титулованная гимнастка Симона Байлс.
После этого флаг был передан Тому Крузу. Затем организаторы показали, как актер быстро едет по улицам Парижа, заезжает в самолет, чтобы доставить его в Лос-Анджелес.
Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.
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