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Динамо отдаст одного из своих самых талантливых футболистов в европейский клуб

11 августа 2024 08:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо Киев отправит талантливого полузащитника Антона Царенко в польский клуб
Футболист "Динамо" Антон Царенко. Фото: "Динамо" Киев
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продолжает искать команды для футболистов, которые не подходят главному тренеру Александру Шовковскому. Одним из них оказался 20-летний Антон Царенко.

Один из самых талантливых воспитанников академии "Динамо" в ближайшие дни переедет в европейский чемпионат, сообщил польский журналист Пьотр Потемпа.

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Антон Царенко
Антон Царенко. Фото: "Динамо"

Новый клуб для Царенко

По информации источника, "Динамо" отдаст одного из своих лучших талантов в польскую "Лехию". При этом пока неизвестно, идет речь о полноценном трансфере, или об аренде.

Источник отметил, что 12 августа Царенко должен пройти медицинское обследование в польском клубе.

Если трансфер завершится удачно, то Царенко станет шестым украинцем в "Лехии". Сейчас в клубе играют: Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Сергей Булеца, Максим Хлань и Богдан Вьюнник.

Царенко в сезоне 2023/2024 годов Царенко сыграл восемь матчей за "Динамо", где забил один мяч. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

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