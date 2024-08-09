Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины
Семен Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе до 87 кг. Украинец выступает в Париже под флагом Болгарии.
Новиков оценил собственный успех и ответил на важный вопрос в интервью "Трибуне".
Бывший член сборной Украины по греко-римской борьбе Семен Новиков в финале схватки в весовой категории до 87 кг победил на Олимпиаде-2024 иранца Алирезу Мохмадипиани (7:0). До 2020 года борец представлял Украину, но сменил гражданство из-за нежелания конкурировать с Жаном Беленюком.
Новиков до сих пор любит Украину
Родители олимпийского чемпиона живут под Харьковом, а сам он не собирается отказываться от своих корней. Новиков родился и вырос в Украине, однако именно Болгария дала ему возможность бороться за медаль в Париже. И спортсмен осуществил собственную мечту.
Новиков не считает предательством смену гражданства. Спортсмен заверил, что следит за выступлениями бывших партнеров по национальной команде, общается с ними. Просто теперь в его сердце есть место двум странам.
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