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Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины

9 августа 2024 11:36
Валерий Ковалевич - Редактор
Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины Олимпиаде-2024
Семен Новиков на церемонии награждения. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Валерий Ковалевич - Редактор

Семен Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе до 87 кг. Украинец выступает в Париже под флагом Болгарии.

Новиков оценил собственный успех и ответил на важный вопрос в интервью "Трибуне". 

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Бывший член сборной Украины по греко-римской борьбе Семен Новиков в финале схватки в весовой категории до 87 кг победил на Олимпиаде-2024 иранца Алирезу Мохмадипиани (7:0). До 2020 года борец представлял Украину, но сменил гражданство из-за нежелания конкурировать с Жаном Беленюком. 

Семен Новиков и Жан Беленюк
Семен Новиков и Жан Беленюк. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Новиков до сих пор любит Украину 

Родители олимпийского чемпиона живут под Харьковом, а сам он не собирается отказываться от своих корней. Новиков родился и вырос в Украине, однако именно Болгария дала ему возможность бороться за медаль в Париже. И спортсмен осуществил собственную мечту. 

Новиков не считает предательством смену гражданства. Спортсмен заверил, что следит за выступлениями бывших партнеров по национальной команде, общается с ними. Просто теперь в его сердце есть место двум странам. 

Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 греко-римская борьба Семен Новиков

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