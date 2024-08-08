Гимнастка Чжоу Яцинь стала звездой Олимпиады-2024 из-за поведения на подиуме

Чжоу Яцинь во время финального выступления. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Во время награждения гимнасток на Олимпиаде в Париже произошел эпизод, который вызвал бурную реакцию болельщиков со всего мира. Одна из спортсменок поразила поведением на подиуме.

Юная Чжоу Яцинь из Китая не знала, как реагировать на действия других гимнасток, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На Олимпиаде в Париже завершились турниры по гимнастике. В финале упражнений на бревне победу праздновала Алиса Д'Амато из Италии. Ее соотечественница Манила Эспозито завоевала бронзовую медаль. "Серебро" оказалось у 18-летней Чжоу Яцинь.

Как повела себя китайская спортсменка

Во время церемонии награждения итальянские гимнастки позировали фотографам. В какой-то момент Д'Амато и Эспозито по старой традиции укусили свои медали. Китаянка с удивлением отреагировала на поведение старших девушек. Судя по ее реакции, Яцинь не знала, что можно укусить медаль.

Чжоу Яцинь, Д'Амато и Эспозито на подиуме. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Спортсменка из Китая сразу же последовала примеру итальянских гимнасток. При этом на лице Чжоу Яцинь отразился целый спектр эмоций. Зрителям очень понравился этот эпизод. Китаянка сразу же стала звездой социальных сетей, а видео церемонии награждения "завирусилось" в интернете.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024.

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкур на коне Томаса Мюллера.

Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту.