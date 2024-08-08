Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения arrow

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

8 августа 2024 10:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Гимнастка Чжоу Яцинь стала звездой Олимпиады-2024 из-за поведения на подиуме
Чжоу Яцинь во время финального выступления. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha
Валерий Ковалевич - Редактор

Во время награждения гимнасток на Олимпиаде в Париже произошел эпизод, который вызвал бурную реакцию болельщиков со всего мира. Одна из спортсменок поразила поведением на подиуме. 

Юная Чжоу Яцинь из Китая не знала, как реагировать на действия других гимнасток, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

На Олимпиаде в Париже завершились турниры по гимнастике. В финале упражнений на бревне победу праздновала Алиса Д'Амато из Италии. Ее соотечественница Манила Эспозито завоевала бронзовую медаль. "Серебро" оказалось у 18-летней Чжоу Яцинь. 

Как повела себя китайская спортсменка 

Во время церемонии награждения итальянские гимнастки позировали фотографам. В какой-то момент Д'Амато и Эспозито по старой традиции укусили свои медали. Китаянка с удивлением отреагировала на поведение старших девушек. Судя по ее реакции, Яцинь не знала, что можно укусить медаль. 

Чжоу Яцинь
Чжоу Яцинь, Д'Амато и Эспозито на подиуме. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Спортсменка из Китая сразу же последовала примеру итальянских гимнасток. При этом на лице Чжоу Яцинь отразился целый спектр эмоций. Зрителям очень понравился этот эпизод. Китаянка сразу же стала звездой социальных сетей, а видео церемонии награждения "завирусилось" в интернете. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец. 

Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер. 

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024. 

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкур на коне Томаса Мюллера.

Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту. 

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гимнастика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

11:09 Возле посольства Швейцарии в Киеве нашли взрывчатку

11:02 ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР

11:00 Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы

10:51 Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

10:44 Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

10:32 Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень

10:31 Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024

10:23 Одессу снова накрыл запах гари — детали масштабного пожара

10:20 В украинских магазинах подорожало мясо — как изменились цены

10:05 В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство — полиция показала видео спасения

Срочная новость

11:09 Возле посольства Швейцарии в Киеве нашли взрывчатку

11:02 ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР

11:00 Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы

10:51 Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

10:44 Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

10:32 Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень

10:31 Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024

10:23 Одессу снова накрыл запах гари — детали масштабного пожара

10:20 В украинских магазинах подорожало мясо — как изменились цены

10:05 В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство — полиция показала видео спасения

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер