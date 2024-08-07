Олимпиада-2024 — легкоатлетка Фино сделала возлюбленному предложение на стадионе

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024
На Олимпиаде в Париже завершился женский финал по бегу на 3000 метров с препятствиями. Чемпионкой стала спортсменка Уинфред Мутиле Яви из Бахрейна.
Турнир запомнился не только спортивными результатами, но и романтическим эпизодом с участием французской легкоатлетки, сообщает RMC Sport.
Чемпионка мира 2023 года Уинфред Мутиле финишировала с новым олимпийским рекордом. Она опередила соперниц из Уганды и Кении.
Олимпийские игры-2024
Легкая атлетика. Бег на 300 м с препятствиями. Женщины. Финал.
- Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.52,76 (новый олимпийский рекорд)
- Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34
- Фейс Черотич (Кения) — 8.55,15.
Романтический финал турнира
Французская легкоатлетка Алис Фино завершила забег на 4-м месте. Сразу после этого спортсменка на глазах у зрителей, которые заполнили трибуны, сделала предложение своему возлюбленному. Он ответил согласием.
Позже Фино объяснила, что решилась на этот шаг из-за промедления, которое допустил ее мужчина. Спортсменка девять лет ждала этого шага от него, но в итоге решила взять ситуацию под контроль. Фино вручила жениху булавку, на которой было написано: "Любовь в Париже".
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