Олимпиада-2024 — легкоатлетка Фино сделала возлюбленному предложение на стадионе

Алис Фино после забега. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

На Олимпиаде в Париже завершился женский финал по бегу на 3000 метров с препятствиями. Чемпионкой стала спортсменка Уинфред Мутиле Яви из Бахрейна.

Турнир запомнился не только спортивными результатами, но и романтическим эпизодом с участием французской легкоатлетки, сообщает RMC Sport.

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Олимпийские игры-2024

Легкая атлетика. Бег на 300 м с препятствиями. Женщины. Финал.

Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.52,76 (новый олимпийский рекорд) Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34 Фейс Черотич (Кения) — 8.55,15.

Романтический финал турнира

Французская легкоатлетка Алис Фино завершила забег на 4-м месте. Сразу после этого спортсменка на глазах у зрителей, которые заполнили трибуны, сделала предложение своему возлюбленному. Он ответил согласием.

Алис Фино поздравляет чемпионку Уинфред Мутиле. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Позже Фино объяснила, что решилась на этот шаг из-за промедления, которое допустил ее мужчина. Спортсменка девять лет ждала этого шага от него, но в итоге решила взять ситуацию под контроль. Фино вручила жениху булавку, на которой было написано: "Любовь в Париже".

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