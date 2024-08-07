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Французский олимпиец, зацепившийся пенисом за планку, получил денежное пикантное предложение

7 августа 2024 00:08
Дмитрий Галушка - Редактор
Антони Аммирати получил предложение сняться в фильме для взрослых за 250 тысяч долларов
Французский прыгун Антони Аммирати. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Французскому прыгуну Антони Аммирати, который половым органом сбил планку на Олимпиаде, предложили съемки в фильме для взрослых. Платить потенциальной звезде обещают 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает Metro.

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Во время своего крайнего прыжка Аммират почти взял высоту 5 метров 70 сантиметров. Ему это почти удалось, но он умудрился задеть планку своим членом и она упала.

Таким образом, спортсмен не попал в число 12 финалистов.

Неожиданная слава

Именно благодаря этому случаю Антони стал настоящей звездой соцсетей. Видео эпического скачка стало вирусным и эпически разлетелось в интернете. Число подписчиков спортсмена в Instagram выросло с около пяти тысяч до 64 тысяч.

На этой волне популярности французскому спортсмену начать приходить предложения в сотрудничестве, среди которых достаточно необычные. К примеру, Антони Аммирати предложили 250 тысяч долларов за съемки в фильме для взрослых.

Следует отметить, что эта сумма втрое превышает размер денежного вознаграждения, так называемых "призовых", которые Франция выплатила бы спортсмену, если бы он получил золотую медаль Олимпиады.

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