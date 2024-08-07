Антони Аммирати получил предложение сняться в фильме для взрослых за 250 тысяч долларов

Французский прыгун Антони Аммирати. Фото: Reuters

Французскому прыгуну Антони Аммирати, который половым органом сбил планку на Олимпиаде, предложили съемки в фильме для взрослых. Платить потенциальной звезде обещают 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает Metro.

Читайте также:

Сбил планку половым органом

Во время своего крайнего прыжка Аммират почти взял высоту 5 метров 70 сантиметров. Ему это почти удалось, но он умудрился задеть планку своим членом и она упала.

Таким образом, спортсмен не попал в число 12 финалистов.

Неожиданная слава

Именно благодаря этому случаю Антони стал настоящей звездой соцсетей. Видео эпического скачка стало вирусным и эпически разлетелось в интернете. Число подписчиков спортсмена в Instagram выросло с около пяти тысяч до 64 тысяч.

На этой волне популярности французскому спортсмену начать приходить предложения в сотрудничестве, среди которых достаточно необычные. К примеру, Антони Аммирати предложили 250 тысяч долларов за съемки в фильме для взрослых.

Следует отметить, что эта сумма втрое превышает размер денежного вознаграждения, так называемых "призовых", которые Франция выплатила бы спортсмену, если бы он получил золотую медаль Олимпиады.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Кохан признался, кто угрожает отобрать его олимпийскую медаль.

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из села , в котором проживают спортсмены.

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.