Кохан пояснив, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль

Михайло Кохан із "бронзою" Олімпіади. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Спортсмен Михайло Кохан поділився враженнями від участі в Олімпійських іграх у Парижі. Українець розповів, чим візьметься після турніру.

Кохан попросив у співвітчизників вибачення за вчинок на Олімпіаді, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ітан Кецберг та Михайло Кохан. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Хто привітав Кохана і що він зробить із медаллю

Представник важкої атлетики перепросив у всіх, кому не відповів у соціальних мережах і месенджерах. Він зізнався, що йому страшно брати до рук телефон та читати реакції на свій виступ.

Кохан розповів, що його вже привітав президент України та спортсмени з олімпійського села. Серед них виявилося багато чемпіонів минулих турнірів, які відвідали українську спортивну делегацію у Парижі.

"Де лежатиме медаль? У коробці. У нас вдома п'ять котів, ця медаль не проживе і дня, якщо я кудись її повішу", — сказав Кохан.

Золоту медаль у метанні молота завоював канадець Ітан Кецберг. Срібним призером став Бенце Халас з Угорщини.

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