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Мудрик гратиме в Італії — Челсі готує обмін гравцями з Ювентусом

5 серпня 2024 09:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Мудрик увійшов до списку гравців Челсі на обмін із відомим клубом
Михайло Мудрик під час передсезонної підготовки "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик викликав інтерес у відомого італійського гранда. Англійський клуб готовий відпустити молодого гравця до іншої команди.

Трансфер Мудрика стане частиною обміну футболістів між двома клубами, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Михайла Мудрика пов'язує із "Челсі" довгостроковий контракт до літа 2031 року. Лондонський клуб, як і раніше, розраховує на 23-річного українця і не збирається його продавати. Однак вінгер може провести сезон 2024/2025 в оренді в іншій команді.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куди Мудрик піде з "Челсі"

Головний тренер "синіх" Енцо Мареска не гарантує українцю стабільне в основному складі лондонської команди. Мудрик може провести наступний сезон на правах оренди у "Ювентусі". У контракті буде пункт про те, що Михайло має постійно виходити на поле.

Тренерський штаб "Ювентуса" не розраховує на Щенсного, К'єзу, Маккенні, Де Шильо, Артура Мело, Ругані та ще декількох футболістів. Перші двоє гравців із цього списку можуть підписати контракт із "Челсі". У протилежному напрямку пройде Мудрик. При цьому "стара синьйора" не матиме права на викуп контракту українського футболіста.

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