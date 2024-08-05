Суркіс звернувся до Магучіх після перемоги на Олімпіаді у Парижі

Ярослава Магучіх стала золотою олімпійською медалісткою. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс привітав Ярославу Магучіх, Ірину Геращенко та Михайла Кохана із завоюванням медалей на Олімпіаді в Парижі. Він вважає, що українські спортсмени встановили історичне досягнення.

Суркіс пояснив, чому медалі кожного українського спортсмена є важливими саме зараз, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У неділю, 4 серпня, українські спортсмени здобули 3 медалі на Олімпіаді в Парижі. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко взяли "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту, а Михайло Кохан зійшов на третій щабель п'єдесталу після фіналу з метання молота.

Розбіг Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що сказав Суркіс про українців на Олімпіаді

Президент "Динамо" розповів про те, що спостерігав за змаганнями на Олімпіаді та вболівав за українських спортсменів. Суркіс назвав "золото" Магучіх історичною та особливо важливою перемогою, яка потрібна країні саме зараз, у важкий для всієї України час.

"Це "золото" — яскравий доказ, що наш народ — народ переможців, який неможливо зламати. Такі успіхи наших спортсменів, які бачить увесь світ, залучають міжнародне співтовариство до нашої країни", — пояснив Суркіс.

Президент "Динамо" побажав українським спортсменам енергії для нових перемог та сили духу.

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