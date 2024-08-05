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Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде

5 августа 2024 10:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Суркис обратился к Магучих после победы на Олимпиаде в Париже
Ярослава Магучих стала золотой олимпийской медалисткой. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил Ярославу Магучих, Ирину Геращенко и Михаила Кохана с завоеванием медалей на Олимпиаде в Париже. Он считает, что украинские спортсмены установили историческое достижение.

Суркис объяснил, почему медали каждого украинского спортсмена важны именно сейчас, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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В воскресенье, 4 августа, украинские спортсмены завоевали 3 медали на Олимпиаде в Париже. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко взяли "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту, а Михаил Кохан взошел на третью ступень пьедестала после финала по метанию молота. 

Ярослава Магучих
Разбег Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что Суркис сказал об украинцах на Олимпиаде 

Президент "Динамо" рассказал о том, что наблюдал за соревнованиями на Олимпиаде и болел за украинских спортсменов. Суркис назвал "золото" Магучих исторической и особо важной победой, которая необходима стране именно сейчас, в тяжелое для всей Украины время. 

"Это "золото" — яркое доказательство, что наш народ — народ победителей, который невозможно сломить. Такие успехи наших спортсменов, которые видит весь мир, привлекают международное сообщество к нашей стране", — объяснил Суркис. 

Президент "Динамо" пожелал украинским спортсменам энергии для новых побед и силы духа. 

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом". 

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спорт Олимпийские игры Ярослава Магучих Динамо Олимпиада-2024 Игорь Суркис прыжки в высоту

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