Суркис обратился к Магучих после победы на Олимпиаде в Париже

Ярослава Магучих стала золотой олимпийской медалисткой. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил Ярославу Магучих, Ирину Геращенко и Михаила Кохана с завоеванием медалей на Олимпиаде в Париже. Он считает, что украинские спортсмены установили историческое достижение.

Суркис объяснил, почему медали каждого украинского спортсмена важны именно сейчас, сообщает официальный сайт "Динамо".

Читайте также:

В воскресенье, 4 августа, украинские спортсмены завоевали 3 медали на Олимпиаде в Париже. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко взяли "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту, а Михаил Кохан взошел на третью ступень пьедестала после финала по метанию молота.

Разбег Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что Суркис сказал об украинцах на Олимпиаде

Президент "Динамо" рассказал о том, что наблюдал за соревнованиями на Олимпиаде и болел за украинских спортсменов. Суркис назвал "золото" Магучих исторической и особо важной победой, которая необходима стране именно сейчас, в тяжелое для всей Украины время.

"Это "золото" — яркое доказательство, что наш народ — народ победителей, который невозможно сломить. Такие успехи наших спортсменов, которые видит весь мир, привлекают международное сообщество к нашей стране", — объяснил Суркис.

Президент "Динамо" пожелал украинским спортсменам энергии для новых побед и силы духа.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Главная соперница Магучих после поражения призналась, что любит украинку.

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.

Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

Самый громкий скандал на Олимпиаде в Париже — трехкратную чемпионку не допустили к соревнованию.