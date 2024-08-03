Роналду назвал европейский клуб, в который собирается перейти

Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду собирается продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Легендарный футболист ведет переговоры о трансфере, который может состояться ближайшим летом.

У Роналду появилась причина вернуться в один из своих бывших клубов, сообщает Daily Star.

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Криштиану Роналду установил несколько рекордов результативности в прошлом сезоне за "Аль-Наср". Контракт 39-летнего футболиста с клубом из Саудовской Аравии действует до лета 2025 года. Португальцу хотят предложить продлить соглашение, но у него появился повод как можно быстрее вернуться в Европу.

Криштиану Роналду и Пепе. Фото: instagram.com/cristiano/

Где будет играть Роналду

Опытный футболист не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Он мечтает сыграть в официальном матче вместе со своим сыном Криштиану-младшим. Первенцу Роналду 14 лет, и именно из-за него легендарный футболист может вернуться в Европу.

Семья Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

С июля 2023 года старший сын Роналду занимается в академии "Аль-Насра", но недавно юный футболист получил предложение о переходе в португальский "Спортинг". Это клуб, в котором когда-то начинал карьеру его отец.

Руководство "Спортинга" давно предлагало вернуться и самому Роналду. Теперь Криштиану всерьез рассматривает вариант с переходом в лиссабонский клуб. Ожидается, что португалец может вернуться в Европу уже этим летом. Он подпишет со "Спортингом" контракт на два года с возможностью дальнейшего продления. Криштиану хочет выступать в одном клубе со своим сыном.

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