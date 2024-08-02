Усик жестко раскритиковал УЕФА за судейство в матче Полесья в еврокубках

Александр Усик перед матчем "Полесья". Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик открыто высказался о судействе после финального матча футбольного клуба "Полесья" в еврокубках в этом сезоне.

Усик обратился к УЕФА после вылета житомирской команды из еврокубков, сообщает портал Новини.LIVE.

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В ответном квалификационном матче Лиги Конференций "Полесье" забило гол уже вскоре после стартового свистка. Но на 11 минуте житомирская команда пропустила ответный мяч, а в компенсированное ко второму тайму время.

Александр Усик на тренировке "Полесья". Фото: instagram.com/usykaa/

Что Усик сказал о матче Полесья

Украинский боксер раскритиковал сербского судью, который работал на матче "Полесья" с "Олимпией". Усик подчеркнул, что еще никогда не критиковал действия арбитров, но на этот раз ему сложно сдержать эмоции.

Александр Усик борется за мяч. Фото: instagram.com/usykaa/

Известный боксер попросил УЕФА обратить внимание на отношение сербов к украинцам. Усик напомнил, что эта страна всегда поддерживает россиян, что сказалось на работе рефери в матче "Полесья".

"УЕФА не видит эту проблему? Мешают российские деньги? Ведь арбитр судил только в одну сторону. Нет вопросов, он профессиональный судья, я — не футбольный арбитр, но УЕФА, откройте глаза. Если вам нужны деньги — наберите, я дам вам деньги", — заявил Усик.

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