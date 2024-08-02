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Олимпиада-2024, день седьмой — расписание украинцев — Магучих вступает в борьбу

2 августа 2024 08:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Расписание турниров с украинцами в седьмой день Олимпиады-2024
Ярослава Магучих готова к Олимпиаде. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинские спортсмены примут участие сразу в нескольких турнирах в седьмой день Олимпийских игр в Париже. В борьбу за медали вступают Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и другие звезды национальной команды.

Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине является "Суспільне", напоминает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 2 августа, начался седьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже. Представители сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта. 

Ярослав Хижняк
Ярослав Хижняк перед боем. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Календарь выступления украинцев 

Уже в 10:00 в борьбу вступит Елена Костевич. Она выступает в пулевой стрельбе из пистолета на 25м. Сначала украинца выступит в квалификации на точность, а в 13:00 ее ждет квалификация на скорость. 

В 11:00 начнется турнир по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 кг. В рамках 1/16 в борьбу вступит Кристина Гоман

В 11:10 зрителей ждет легкая атлетика. В квалификации по метанию молота у мужчин выступит украинец Михаил Кохан

В 11:15 стартует квалификация по прыжкам в высоту среди женщин. В ней будут участвовать Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко

В 19:15 пройдет квалификация у женщин по тройному прыжку. За Украину выступит Марина Бех-Романчук

В 20:10 начнется микст квалификация в эстафете 4х400м. Сборную Украины представят Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак и Даниил Даниленко.

В 21:10 начнется мужская квалификация по толканию ядра. За Украину выступит Роман Кокошко

В 12:00 пройдет мужской финал по прыжкам в воду (синхрон 3 метра). В заплыве примут участие Олег Колодий и Данило Коновалов

В 12:06 состоится финал В по академической гребле у мужчин. В двойке парного легкого веса выступят Игорь Хмара и Станислав Ковалев

В 17:40 стартует квалификация по гребному слалому (каяк-кросс). Украину представит Виктория Усс

В 22:36 в четвертьфинале турнира по боксу у мужчин (весовая категория 80 кг) на ринг выйдет Александр Хижняк.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

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спорт Олимпийские игры Александр Хижняк Ярослава Магучих спортсменка Ирина Геращенко Олимпиада-2024

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