Расписание турниров с украинцами в седьмой день Олимпиады-2024

Ярослава Магучих готова к Олимпиаде. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинские спортсмены примут участие сразу в нескольких турнирах в седьмой день Олимпийских игр в Париже. В борьбу за медали вступают Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и другие звезды национальной команды.

Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине является "Суспільне", напоминает портал Новини.LIVE.

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Ярослав Хижняк перед боем. Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr/

Календарь выступления украинцев

Уже в 10:00 в борьбу вступит Елена Костевич. Она выступает в пулевой стрельбе из пистолета на 25м. Сначала украинца выступит в квалификации на точность, а в 13:00 ее ждет квалификация на скорость.

В 11:00 начнется турнир по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 кг. В рамках 1/16 в борьбу вступит Кристина Гоман.

В 11:10 зрителей ждет легкая атлетика. В квалификации по метанию молота у мужчин выступит украинец Михаил Кохан.

В 11:15 стартует квалификация по прыжкам в высоту среди женщин. В ней будут участвовать Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

В 19:15 пройдет квалификация у женщин по тройному прыжку. За Украину выступит Марина Бех-Романчук.

В 20:10 начнется микст квалификация в эстафете 4х400м. Сборную Украины представят Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак и Даниил Даниленко.

В 21:10 начнется мужская квалификация по толканию ядра. За Украину выступит Роман Кокошко.

В 12:00 пройдет мужской финал по прыжкам в воду (синхрон 3 метра). В заплыве примут участие Олег Колодий и Данило Коновалов.

В 12:06 состоится финал В по академической гребле у мужчин. В двойке парного легкого веса выступят Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

В 17:40 стартует квалификация по гребному слалому (каяк-кросс). Украину представит Виктория Усс.

В 22:36 в четвертьфинале турнира по боксу у мужчин (весовая категория 80 кг) на ринг выйдет Александр Хижняк.

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