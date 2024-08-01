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Ковтун назвав головне розчарування на Олімпіаді у Парижі

1 серпня 2024 10:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Гімнаст Ковтун назвав головне розчарування на Олімпіаді-2024
Ілля Ковтун під час виступу. Фото: Reuters/Peter Cziborra
Валерій Ковалевич - Редактор

Ілля Ковтун не зумів здобути медаль в особистому багатоборстві на Олімпіаді в Парижі. Український гімнаст зупинився за крок від п'єдесталу.

Ковтун майже всю дистанцію йшов у трійці, але зрештою судді поставили його лише на четверте місце, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Спортсмени Ілля Ковтун та Олег Верняєв гідно представили Україну у багатоборстві на Олімпіаді у Парижі. Вони сміливо провели усі шість раундів турніру, практично уникли помилок та претендували на медалі. У чомусь суперники виступили краще, але є питання до суддівства.

Ілля Ковтун
Ілля Ковтун виконує складний елемент на перекладині. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Що Ковтун сказав про свій результат

Ілля Ковтун опинився на четвертому місці у підсумковій турнірній таблиці. Йому не вистачило лише 0,198 бала до третього рядка. Молодий 20-річний гімнаст заявив, що розчарований, але при цьому отримав задоволення від виступу на турнірі.

Ковтун заявив, що найскладнішим для спортсмена буває зайняти друге та четверте місця. Гімнаст пообіцяв, що намагатиметься взяти участь і в наступній Олімпіаді, де обов'язково боротиметься за медалі. А поки що українець готується до вільних вправ та виступу на брусах.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Гімнастика Ілля Ковтун

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