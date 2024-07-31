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Ковтун зупинився за крок від олімпійської медалі, Верняєв у ТОП-10

31 липня 2024 21:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ілля Ковтун та Олег Верняєв на Олімпіаді в Парижі: результати багатоборства
Ілля Ковтун. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі завершились виступи з особистого багатоборства у спортивній гімнастиці. Україну представили Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

Ковтун до останнього боровся за медаль, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олег Верняев
Олег Верняєв. Фото: Reuters

Українці лідирували, але втратили перевагу

Українці Ковтун та Верняєв добре почали змагання, і після четвертого снаряда, яким були бруси, Олег був першим, а Ілля другим.

На місця українців негативно вплинула перекладина, яка опустила їх за межі п’єдесталу.

Ковтун завершив змагання четвертим — 86,165 бала. Ілля був на третьому місці до виступу Чжана Бохена з Китаю, який добре показав себе на останньому снаряді.

Илья Ковтун
Ілля Ковтун. Фото: Reuters

Верняєв після перекладини та вільних вправ опустився з першого на восьме місце.

Переміг у багатоборстві японець Шінносуке Ока (86,832), другим став Бохен (86,599), а третім — китаєць Сяо Жотен (86,364).

Зазначимо, що Ковтун відібрався у фінал з 11-м результатом, а Верняєв — із сьомим.

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Олімпійські ігри Олег Верняєв Олімпіада-2024 Гімнастика Ілля Ковтун Париж-2024

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