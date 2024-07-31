Ілля Ковтун та Олег Верняєв на Олімпіаді в Парижі: результати багатоборства

Ковтун зупинився за крок від олімпійської медалі, Верняєв у ТОП-10
На Олімпійських іграх у Парижі завершились виступи з особистого багатоборства у спортивній гімнастиці. Україну представили Ілля Ковтун та Олег Верняєв.
Ковтун до останнього боровся за медаль, повідомив портал Новини.LIVE.
Українці лідирували, але втратили перевагу
Українці Ковтун та Верняєв добре почали змагання, і після четвертого снаряда, яким були бруси, Олег був першим, а Ілля другим.
На місця українців негативно вплинула перекладина, яка опустила їх за межі п’єдесталу.
Ковтун завершив змагання четвертим — 86,165 бала. Ілля був на третьому місці до виступу Чжана Бохена з Китаю, який добре показав себе на останньому снаряді.
Верняєв після перекладини та вільних вправ опустився з першого на восьме місце.
Переміг у багатоборстві японець Шінносуке Ока (86,832), другим став Бохен (86,599), а третім — китаєць Сяо Жотен (86,364).
Зазначимо, що Ковтун відібрався у фінал з 11-м результатом, а Верняєв — із сьомим.
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