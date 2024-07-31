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Ковтун остановился в шаге от олимпийской медали, Верняев в ТОП-10

31 июля 2024 21:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Илья Ковтун и Олег Верняев на Олимпиаде в Париже: результаты многоборья
Илья Ковтун. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже завершились выступления по личному многоборью в спортивной гимнастике. Украину представили Илья Ковтун и Олег Верняев.

Ковтун до последнего сражался за медаль, сообщил портал Новини.LIVE.

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Олег Верняев
Олег Верняев. Фото: Reuters

Украинцы лидировали, но потеряли преимущество

Украинцы Ковтун и Верняев хорошо начали соревнования, и после четвертого снаряда, которым были брусья, Олег был первым, а Илья вторым.

На позициях украинцев негативно повлияла перекладина, опустившая их за пределы пьедестала.

Ковтун завершил соревнование четвертым — 86,165 балла. Илья был на третьем месте до выступления Чжана Бохена из Китая, хорошо показавшего себя на последнем снаряде.

Илья Ковтун
Илья Ковтун. Фото: Reuters

Верняев после перекладины и свободных упражнений опустился с первого на восьмое место.

Победил в многоборье японец Шинносуке Ока (86,832), вторым стал Бохен (86,599), а третьим — китаец Сяо Жотен (86,364).

Отметим, что Ковтун отобрался в финал с 11-м результатом, а Верняев — с седьмым.

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Олимпийские игры Олег Верняев Олимпиада-2024 Гимнастика Илья Ковтун Париж-2024

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