Илья Ковтун и Олег Верняев на Олимпиаде в Париже: результаты многоборья

Илья Ковтун. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже завершились выступления по личному многоборью в спортивной гимнастике. Украину представили Илья Ковтун и Олег Верняев.

Ковтун до последнего сражался за медаль, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Олег Верняев. Фото: Reuters

Украинцы лидировали, но потеряли преимущество

Украинцы Ковтун и Верняев хорошо начали соревнования, и после четвертого снаряда, которым были брусья, Олег был первым, а Илья вторым.

На позициях украинцев негативно повлияла перекладина, опустившая их за пределы пьедестала.

Ковтун завершил соревнование четвертым — 86,165 балла. Илья был на третьем месте до выступления Чжана Бохена из Китая, хорошо показавшего себя на последнем снаряде.

Илья Ковтун. Фото: Reuters

Верняев после перекладины и свободных упражнений опустился с первого на восьмое место.

Победил в многоборье японец Шинносуке Ока (86,832), вторым стал Бохен (86,599), а третьим — китаец Сяо Жотен (86,364).

Отметим, что Ковтун отобрался в финал с 11-м результатом, а Верняев — с седьмым.

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду.

Начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком.