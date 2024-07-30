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Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — Динамо получило новое предложение по игроку

30 июля 2024 09:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Шапаренко станет главным трансфером известного французского клуба
Николай Шапаренко перед тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" ведет переговоры о трансфере Николай Шапаренко. Полузащитник сборной Украины оказался в центре внимания клубов из трех зарубежных чемпионатов. 

Лидер средней линии "Динамо" начнет новый сезон в другой команде, сообщает Le Parisien

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Николай Шапаренко проводит последние недели в составе "Динамо". Хавбек поможет киевской команде сыграть с сербским "Партизаном" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, после чего перейдут в другой клуб. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет выступать Шапаренко 

Интерес к 25-летнему украинскому футболисту проявляются турецкий "Трабзонспор" и английский "Ньюкасл". Французские журналисты написали, что этот список пополнил и местный "Брест". Команда Эрика Руа заняла третье место в итоговой турнирной таблице прошлого сезона и получила право выступить в Лиге чемпионов. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Брест" укрепляет состав накануне старта в еврокубках. Команде необходим разносторонний полузащитник, который способен организовывать и завершать атаки. "Пираты" хотят сделать Шапаренко приоритетной покупкой на летнем трансферном рынке. 

Согласно информации из Франции, "Брест" уже направил "Динамо" запрос по Шапаренко. За украинского игрока предлагают 11 млн евро без учета бонусов. В киевском клубе пока не комментировали эту информацию. 

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США. 

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Николай Шапаренко

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