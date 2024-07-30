Шапаренко станет главным трансфером известного французского клуба

Николай Шапаренко перед тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" ведет переговоры о трансфере Николай Шапаренко. Полузащитник сборной Украины оказался в центре внимания клубов из трех зарубежных чемпионатов.

Лидер средней линии "Динамо" начнет новый сезон в другой команде, сообщает Le Parisien.

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Николай Шапаренко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет выступать Шапаренко

Интерес к 25-летнему украинскому футболисту проявляются турецкий "Трабзонспор" и английский "Ньюкасл". Французские журналисты написали, что этот список пополнил и местный "Брест". Команда Эрика Руа заняла третье место в итоговой турнирной таблице прошлого сезона и получила право выступить в Лиге чемпионов.

Николай Шапаренко обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Брест" укрепляет состав накануне старта в еврокубках. Команде необходим разносторонний полузащитник, который способен организовывать и завершать атаки. "Пираты" хотят сделать Шапаренко приоритетной покупкой на летнем трансферном рынке.

Согласно информации из Франции, "Брест" уже направил "Динамо" запрос по Шапаренко. За украинского игрока предлагают 11 млн евро без учета бонусов. В киевском клубе пока не комментировали эту информацию.

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