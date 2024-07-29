Миколенко до сих пор травмирован — Эвертон ищет замену игроку

Виталий Миколенко в "Эвертоне". Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко до сих пор не может приступить к тренировкам. Футболист получил сразу две травмы этим летом.

"Эвертон" занимается поисками игрока, который заменит Миколенко, сообщает официальный сайт клуба.

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Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что известно о травме Миколенко

Во время подготовки к чемпионату Европы по футболу 2024 года Виталий Миколенко получил рецидив травмы, из-за которой он пропустил конец сезона 2023/2024. Из-за этого защитник на Евро-2024 сыграл всего 52 минуты. Он получил еще одно повреждение ноги, от которого до сих пор восстанавливается.

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч заявил, что реабилитация Миколенко проходит более медленно, чем ожидалось. Английский клуб уже вышел на трансферный рынок в поисках футболиста, который сможет подстраховать украинца в первых матчах сезона 2024/2025.

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