Медальный зачет Олимпийских игр-2024: Япония лидирует после второго дня

Противостояние Канады и Италии в фехтовании. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже завершился второй соревновательный день. 28 июля разыграли 13 комплектов медалей.

По итогам второго соревновательного дня медальный зачет возглавила Япония, сообщил портал Новини.LIVE.

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Медальный зачет Олимпийских игр в Париже

Во второй соревновательный день медали разыграли в дзюдо, пулевой стрельбе, гребном слаломе, стрельбе из лука, фехтовании, маунтинбайке, скейтбординге и плавании.

Украинцы в этот день выступили очень неудачно и никто даже близко не подобрался к борьбе за медали.

Награждение в плавании на Олимпийских играх-2024. Фото: Reuters

Во второй день представители Украины соревновались только в трех видах спорта, где разыгрывались медали. Виктория Ус в гребном слаломе не вышла в финал, дзюдоист Богдан Ядов в весовой категории до 66 кг проиграл в 1/8 финала, а Яну Беломоину в маунтинбайке сняли с дистанции как круговую.

В медальном зачете сейчас больше медалей у сборной США — 12 наград. При этом они только третьи, поскольку у Японии и Австралии больше золотых медалей.

Медальный зачет:

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