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Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер

29 июля 2024 06:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Медальный зачет Олимпийских игр-2024: Япония лидирует после второго дня
Противостояние Канады и Италии в фехтовании. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже завершился второй соревновательный день. 28 июля разыграли 13 комплектов медалей.

По итогам второго соревновательного дня медальный зачет возглавила Япония, сообщил портал Новини.LIVE.

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Япония благодаря фехтованию вышла в лидеры. Фото: Reuters

Медальный зачет Олимпийских игр в Париже

Во второй соревновательный день медали разыграли в дзюдо, пулевой стрельбе, гребном слаломе, стрельбе из лука, фехтовании, маунтинбайке, скейтбординге и плавании.

Украинцы в этот день выступили очень неудачно и никто даже близко не подобрался к борьбе за медали.

Награждение в плавании на Олимпийских играх-2024
Награждение в плавании на Олимпийских играх-2024. Фото: Reuters

Во второй день представители Украины соревновались только в трех видах спорта, где разыгрывались медали. Виктория Ус в гребном слаломе не вышла в финал, дзюдоист Богдан Ядов в весовой категории до 66 кг проиграл в 1/8 финала, а Яну Беломоину в маунтинбайке сняли с дистанции как круговую.

В медальном зачете сейчас больше медалей у сборной США — 12 наград. При этом они только третьи, поскольку у Японии и Австралии больше золотых медалей.

Медальный зачет:

Медальный зачет Олимпийских игр в Париже за 28 июля

Напомним, Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб

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Олимпийские игры Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины Париж-2024

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